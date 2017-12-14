 BRIEF-Moody`s says has stable outlook for non-financial corporates in
  1. Sify.com
  2. Finance
  3. Economy
  4. BRIEF-Moody's says has stable outlook for non-financial corporates in India, except for telecoms‍​

BRIEF-Moody's says has stable outlook for non-financial corporates in India, except for telecoms‍​

Last Updated: Thu, Dec 14, 2017 09:20 hrs

Dec 13 (Reuters) - Moody's:

* MOODY'S SAYS HAS STABLE OUTLOOK FOR NON-FINANCIAL CORPORATES IN INDIA, EXCEPT FOR TELECOMS, WHICH HAS A NEGATIVE OUTLOOK

* MOODY'S SAYS HAS STABLE OUTLOOK FOR INDIAN EXPLORATION & PRODUCTION COS, REFLECTING EXPECTATIONS OF STABLE PRODUCTION VOLUMES‍​

* MOODY'S SAYS EXPECTS INDIA'S STEEL CONSUMPTION TO GROW IN MID-SINGLE DIGITS OVER NEXT 12-18 MONTHS, SUPPORTING STABLE OUTLOOK

* MOODY'S SAYS FURTHER SIMPLIFICATION OF GST, OTHER STRUCTURAL REFORMS OR IMPROVED COMMODITY PRICES COULD RESULT IN HIGHER EBITDA GROWTH FOR SOME COS IN INDIA Source: http://bit.ly/2nXWfjK



More from Sify:

  Cities   Price (10g)
  Gold Rate in Chennai   Rs. 27690.00 (-0.36%)
  Gold Rate in Mumbai   Rs. 28610.00 (0.07%)
  Gold Rate in Delhi   Rs. 27950.00 (-0.71%)
  Gold Rate in Kolkata   Rs. 28670.00 (0%)
  Gold Rate in Kerala   Rs. 27100.00 (-0.73%)
  Gold Rate in Bangalore   Rs. 27000.00 (-0.55%)
  Gold Rate in Hyderabad   Rs. 27640.00 (-0.4%)
more

talking point on sify finance