Gujarat Assembly Elections 2017: Complete list of MLAs in office

The BJP and the Congress are set to take each other head on in the upcoming Gujarat assembly elections. The incumbent MLAs, many of whom may fight to keep themselves in office, are readying themselves for the poll pressure. Here is a complete list of incumbent MLAs in Gujarat:



Constituency Leading Candidate Leading Party Abdasa Shaktisinh Gohil Indian National Congress Akota Saurabh Patel Bharatiya Janata Party Amraiwadi Patel Hasmukhbhai Somabhai Bharatiya Janata Party Amreli Paresh Dhanani Indian National Congress Anand Patel Rohitbhai Jashubhai Bharatiya Janata Party Anjar Vasanbhai Ahir Bharatiya Janata Party Anklav Amit Chavda Indian National Congress Ankleshwar Ishwarsinh Thakorbhai Patel Bharatiya Janata Party Asarwa Rajanikant Mohanlal Patel Bharatiya Janata Party Balasinor Bapunagar Rajput Jagrupsinh Girdansinh Bharatiya Janata Party Bardoli Parmar Ishwarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Bharatiya Janata Party Bayad Vaghela Mahendrasinh Shankersinh Indian National Congress Bechraji Patel Rajanikant Somabhai Bharatiya Janata Party Bharuch Dushyantbhai Rajnikant Patel Bharatiya Janata Party Bhavnagar East Vibhavari Dave Bharatiya Janata Party Bhavnagar Rural Purshottam Solanki Bharatiya Janata Party Bhavnagar West Jitu Vaghani Bharatiya Janata Party Bhiloda Anil Joshiyara Indian National Congress Bhuj Dr Nimaben Acharya Bharatiya Janata Party Borsad Parmar Rajendrasinh Dhirsinh Indian National Congress Botad Dr. Thakarshibhai Maniya Bharatiya Janata Party Chanasma Dilipkumar Virajibhai Thakor Bharatiya Janata Party Chhota Udaipur Rathwa Mohansinh Chhotubhai Indian National Congress Choryasi Zankhana Patel Bharatiya Janata Party Chotila Shamjibhai Bhimjibhai Chauhan Bharatiya Janata Party Dabhoi Balkrishna Patel Bharatiya Janata Party Dahod Panada Vajesingbhai Parsingbhai Indian National Congress Dang Gavit Mangalbhai Gangajibhai Indian National Congress Danilimda Shailesh Manubhai Parmar Indian National Congress Janata Party Danta Kharadi Kantibhai Kalabhai Indian National Congress Dariyapur Gyasuddin Habibuddin Shekh Indian National Congress Dasada Makwana Punambhai Kalabhai Bharatiya Janata Party Daskroi Patel Babubhai Jamnadas Bharatiya Janata Party Dediapada Motilal Vasava Bharatiya Janata Party Deesa Rabari Govabhai Indian National Congress Dehgam Kaminiba Rathod Indian National Congress Deodar Chauhan Keshaji Shivaji Bharatiya Janata Party Devgadhbariya Bachu Khabad Bharatiya Janata Party Dhandhuka Kolipatel Laljibhai Chaturbhai Bharatiya Janata Party Dhanera Patel Joitabhai Kasnabhai Indian National Congress Dharampur Patel Ishwarbhai Dhedabhai Indian National Congress Dhari Nalin Kotadiya Bharatiya Janata Party Dholka Chudasama Bhupendrasinh Manubha Bharatiya Janata Party Dhoraji Pravin Mankadiya Bharatiya Janata Party Dhrangadhra Kavadiya Jayantibhai Ramjibhai Bharatiya Janata Party Dwarka Pabubha Virambha Manek Bharatiya Janata Party Ellis bridge Rakesh Shah Bharatiya Janata Party Fatepura Katara Rameshbhai Bhurabhai Bharatiya Janata Party Gadhada Atmaram Makanbhai Parmar Bharatiya Janata Party Gandevi Mangubhai Chhaganbhai Bharatiya Janata Party td> Gandhidham Maheshwari Ramesh Vachchhraj Bharatiya Janata Party Gandhinagar Dakshin Thakor Shambhuji Chelaji Bharatiya Janata Party Gandhinagar Uttar Patel Ashokkumar Ranchhodbhai Bharatiya Janata Party Garbada Bariya Chandrikaben Chhaganbhai Indian National Congress Gariadhar Keshubhai Hirjibhai Nakrani Bharatiya Janata Party Ghatlodiya Anandiben Patel Bharatiya Janata Party Godhara C. K. Raul Indian National Congress Gondal Jadeja Jayrajsinh Temubha Bharatiya Janata Party Halol Parmar Jaydrathsinh Chandrasinh Bharatiya Janata Party Himatnagar Rajendrasinh R. Chavda Bharatiya Janata Party Idar Ramanlal Vora Bharatiya Janata Party Jalalpore R C Patel Bharatiya Janata Party Jam Jodhpur Shapriya Chimanbhai Dharamshibhai Bharatiya Janata Party Jamalpur-Khadia Bhushan Bhatt Bharatiya Janata Party Jambusra Chhatrasinhji Pujabhai Mori Bharatiya Janata Party Jamnagar North Jadeja Dharmendrasinh Merubha Indian National Congress Jamnagar Rural Raghavji Hansraj Patel Indian National Congress Jamnagar South Trivedi Vasuben Narendrabhai Bharatiya Janata Party Jasdan Gohel Bholabhai Bhikhabhai Indian National Congress Jetpur Radadia Jayesh Vitthalbhai Bharatiya Janata Party Jetpur (ST) Rathava Jayantibhai Savjibhai Bharatiya Janata Party Jhagadiya Vasava Chhotubhai Amarsinh Janata Dal-United Jhalod Garasiya Miteshbhai Kalabhai Indian National Congress Junagadh Mashru Mahendrabhai Liladharbhai Bharatiya Janata Party Kaalol Rathod Arvindsinh Damsinh Bharatiya Janata Party Kadi Chavada Rameshbhai Maganbhai Indian National Congress Kalavad Chavda Meghjibhai Amarabhai Bharatiya Janata Party Kalol Thakor Baldevji Chanduji Indian National Congress Kamrej Pansheriya Prafulbhai Chhaganbhai Bharatiya Janata Party Kankrej Khanpura Dharshibhai Lakhabhai Indian National Congress Kapadvanj Kaprada Chaudhari Jitubhai Harajibhai Indian National Congress Karanj Kachhadiya Janakbhai Manjibhai Bharatiya Janata Party Karjan Satish Patel Bharatiya Janata Party Katargam Vanani Nanubhai Bhagavanbhai Bharatiya Janata Party Keshod Arvindbhai Keshavbhai Ladani Bharatiya Janata Party Khambhaliya Ahir Meraman Indian National Congress Khambhat Patel Sanjaykumar Ramanbhai Bharatiya Janata Party Khedbrahma Ashvin Kotwal Indian National Congress Kheralu Bharatsinhji Dabhi Bharatiya Janata Party Kodinar Solanki Jethabhai Danabhai Bharatiya Janata Party Kutiyana Kandhal Sarmanbhai Jadeja Nationalist Congress Party Lathi Bavkubhai Undhad Bharatiya Janata Party Limbayat Patil Sangitaben Rajendrabhai Bharatiya Janata Party Limdi Kiritsinh Rana Bharatiya Janata Party Limkheda Bhuriya Vichhiyabhai Jokhnabhai Bharatiya Janata Party Lunawada Patel Hirabhai Indian National Congress Mahesana Nitinbhai Patel Bharatiya Janata Party Mahudha Thakor Natvarsinh Fulsinh Indian National Congress Mahuva Makwana Bhavanaben Raghvbhai Bharatiya Janata Party Mahuva Dhodiya Mohanbhai Dhanjibhai Bharatiya Janata Party Majura Sanghvi Harsh Rameshkumar (Harsh Sanghavi) Bharatiya Janata Party Manavadar Chavda Jawaharbhai Pethalajibhai Indian National Congress Mandvi Tarachand Chheda Bharatiya Janata Party Mandvi Anandbhai Chaudhari Indian National Congress Mangrol Vaja Babubhai Indian National Congress Mangrol (ST) Ganpatsinh Vestabhai Vasava Bharatiya Janata Party Maninagar Patel Sureshbhai Dhanjibhai Bharatiya Janata Party Manjalpur Yogesh Patel Bharatiya Janata Party Mansa Chaudhari Amitbhai Harisingbhai Indian National Congress Matar Kesrisinh Jesangbhai Solanki Bharatiya Janata Party Mehmedabad Gautambhai Ravjibhai Chauhan Indian National Congress Modasa Thakor Rajendrasinh Shivsinh Indian National Congress Morbi Amrutiya Kantilal Shivlal Bharatiya Janata Party Morva Hadaf Nimisha Suthar Bharatiya Janata Party Nadiad Desai Pankaj Vinubhai Bharatiya Janata Party Nandod Tadvi Shabdasharan Bhailalbhai Bharatiya Janata Party Naranpura Naroda Wadhwani Nirmalaben Sunilbhai Bharatiya Janata Party Navsari Desai Piyushbhai Dinkarbhai Bharatiya Janata Party Nikol Panchal Jagdish Ishwarbhai Bharatiya Janata Party Nizar Gamit Kantilalbhai Reshmabhai Bharatiya Janata Party Olpad Patel Mukeshbhai Zinabhai Bharatiya Janata Party Padra Patel Dineshbhai Balubhai Bharatiya Janata Party Palanpur Patel Maheshkumar Amrutlal Indian National Congress Palitana Rathod Pravinbhai Jinabhai Indian National Congress Pardi Kanubhai Mohanlal Desai Bharatiya Janata Party Patan Desai Ranchhodbhai Mahijibhai Bharatiya Janata Party Petlad Niranjan Patel Indian National Congress Porbandar Babubhai Bhimabhai Bokhiria Bharatiya Janata Party Prantij Baraiya Mahendrasinh Kacharsinh Indian National Congress Radhanpur Thakor Nagarji Harchandji Bharatiya Janata Party Rajkot Dakshin Govind Patel Bharatiya Janata Party Rajkot Gramya Bhanuben Manoharbhai Babariya Bharatiya Janata Party Rajkot Purva Rajguru Indranil Sanjaybhai Indian National Congress Rajkot West Vijay Rupani Bharatiya Janata Party Rajula Solanki Hirabhai Odhavjibhai Bharatiya Janata Party Raopura Rajendra Trivedi Bharatiya Janata Party Rapar Pankaj Mehta Bharatiya Janata Party Sabarmati Arvindkumar Gandalal Patel Bharatiya Janata Party Sanand Karamsibhai Virjibhai Patel Indian National Congress Sankheda Bhil Dhirubhai Chunilal Indian National Congress Santrampur Damor Gendalbhai Motibhai Indian National Congress Savarkundla Vaghasiya Vallabhbhai Vasharambhai Bharatiya Janata Party Savli Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai Bharatiya Janata Party Sayajigunj Sukhadiya Jitendra Ratilal Bharatiya Janata Party Shehra Ahir Jethabhai Ghelabhai Bharatiya Janata Party Sidhpur Sojitra Parmar Punambhai Madhabhai Indian National Congress Somnath Jasabhai Bhanabhai Barad Bharatiya Janata Party Surat Pashchim Purnesh Modi Bharatiya Janata Party Surat Purva Gilitwala Ranjitbhai Mangubhai Bharatiya Janata Party Abdasa Choksi Ajaykumar Jashvantlal Bharatiya Janata Party Surat Uttar Saurabh Patel Bharatiya Janata Party Talaja Gohil Shivabhai Jerambhai Bharatiya Janata Party Talala Govind Parmar Bharatiya Janata Party Tankara Metaliya Bavanjibhai Hansrajbhai Bharatiya Janata Party Thakkar Bapanagar Kakadiya Vallabhbhai Gobarbhai Bharatiya Janata Party Tharad Parbat Patel Bharatiya Janata Party Thasra Udhana Narottambhai Patel Bharatiya Janata Party Umargam Ramanlal Nanubhai Patkar Bharatiya Janata Party Umreth Jayantbhai Ramanbhai Patel Nationalist Congress Party Una Vansh Punjabhai Bhimabhai Indian National Congress Unjha Patel Narayanbhai Lalludas Bharatiya Janata Party Vadgam Manilal Jethabhai Vaghela Indian National Congress Vadodara Shaher Vakil Manisha Rajivbhai Bharatiya Janata Party Vaghodiya Shrivastav Madhubhai Babubhai Bharatiya Janata Party Vagra Arunsinh Ajitsinh Rana Bharatiya Janata Party Valsad Bharatbhai Kikubhai Patel Bharatiya Janata Party Vansda Varachha Marg Kanani Kishorbhai Shivabhai Bharatiya Janata Party Vatva Pradipsinh Bhagwatsinh Jadeja Bharatiya Janata Party Vav Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary Bharatiya Janata Party Vejalpur Chauhan Kishorsinh Babulal Bharatiya Janata Party Vijapur Viramgam Indian Visavadar Ribadiya Harshadkumar Madhavjibhai Indian National Congress Visnagar Patel Rushikesh Ganeshbhai Bharatiya Janata Party Vyara Punabhai Dhedabhai Gamit Indian National Congress Wadhwan Doshi Varshaben Narendrabhai Bharatiya Janata Party Wankaner Pirzada Mahamadjavid Abdulmutalib Indian National Congress