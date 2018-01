Complete List of unsold players of IPL Auction 2018

Out of the 580 players that went under the hammer, around 400 players went unsold which included a few big names like England Test skipper Joe Root and South African batsman Hashim Amla.

Players sold - sorted by teams | Complete List of players sold at IPL Auction 2018

UNSOLD PLAYERS Player Type Base Price James Faulkner All-Rounder ₹2,00,00,000 Josh Hazlewood Bowler ₹2,00,00,000 Eoin Morgan Batsman ₹2,00,00,000 Angelo Mathews All-Rounder ₹2,00,00,000 Cameron White Batsman ₹2,00,00,000 Corey Anderson All-Rounder ₹2,00,00,000 David Willey All-Rounder ₹2,00,00,000 Liam Plunkett Bowler ₹2,00,00,000 Colin Ingram Batsman ₹2,00,00,000 Moises Henriques All-Rounder ₹1,50,00,000 Ravi Bopara All-Rounder ₹1,50,00,000 Jonny Bairstow Wicket Keeper ₹1,50,00,000 Hashim Amla Batsman ₹1,50,00,000 Kyle Abbott Bowler ₹1,50,00,000 Travis Head Batsman ₹1,50,00,000 Jason Holder All-Rounder ₹1,50,00,000 Shaun Marsh Batsman ₹1,50,00,000 Michael Klinger Batsman ₹1,50,00,000 Lendl Simmons Batsman ₹1,50,00,000 Nathan Lyon Bowler ₹1,50,00,000 Peter Handscomb Wicket Keeper ₹1,50,00,000 Steven Finn Bowler ₹1,50,00,000 Harry Gurney Bowler ₹1,50,00,000 Joe Root Batsman ₹1,50,00,000 Tymal Mills Bowler ₹1,00,00,000 Dwayne Smith All-Rounder ₹1,00,00,000 Adam Zampa Bowler ₹1,00,00,000 Alex Hales Batsman ₹1,00,00,000 Dale Steyn Bowler ₹1,00,00,000 Samuel Badree Bowler ₹1,00,00,000 Tom Curran All-Rounder ₹1,00,00,000 Mitchell McClenaghan Bowler ₹1,00,00,000 Lasith Malinga Bowler ₹1,00,00,000 Mohammed Shami Bowler ₹1,00,00,000 Martin Guptill Batsman ₹75,00,000 Peter Siddle Bowler ₹75,00,000 Darren Bravo Batsman ₹75,00,000 Darren Sammy All-Rounder ₹75,00,000 Jerome Taylor Bowler ₹75,00,000 Lockie Ferguson Bowler ₹75,00,000 Cheteshwar Pujara Batsman ₹75,00,000 Ross Taylor Batsman ₹75,00,000 Morne Morkel Bowler ₹75,00,000 Ishant Sharma Bowler ₹75,00,000 Usman Khawaja Batsman ₹75,00,000 Johnson Charles Wicket Keeper ₹75,00,000 Luke Ronchi Wicket Keeper ₹75,00,000 Adil Rashid All-Rounder ₹75,00,000 Joe Denly All-Rounder ₹75,00,000 Samit Patel All-Rounder ₹75,00,000 Adam Milne Bowler ₹75,00,000 Wayne Parnell All-Rounder ₹75,00,000 Marchant De Lange Bowler ₹75,00,000 Reeza Hendricks Batsman ₹50,00,000 John Hastings All-Rounder ₹50,00,000 Ronsford Beaton Bowler ₹50,00,000 Sikandar Butt All-Rounder ₹50,00,000 Graeme Cremer All-Rounder ₹50,00,000 Rishi Dhawan All-Rounder ₹50,00,000 Solomon Mire All-Rounder ₹50,00,000 Ryan McLaren All-Rounder ₹50,00,000 Parveez Rasool All-Rounder ₹50,00,000 Shabbir Rahaman All-Rounder ₹50,00,000 Vernon Philander All-Rounder ₹50,00,000 Mandeep Hardev Singh Batsman ₹50,00,000 Abul Raju All-Rounder ₹50,00,000 Paul Stirling All-Rounder ₹50,00,000 Malcolm Waller All-Rounder ₹50,00,000 Gulbadin Naib Bowler ₹50,00,000 Ish Sodhi Bowler ₹50,00,000 Duanne Olivier Bowler ₹50,00,000 Dilshan Munaweera All-Rounder ₹50,00,000 Michael Beer Bowler ₹50,00,000 Thisara Perera All-Rounder ₹50,00,000 Anton Devcich Batsman ₹50,00,000 Seekkuge Prasanna All-Rounder ₹50,00,000 Ashton Agar All-Rounder ₹50,00,000 Sachithra Senanayaka Bowler ₹50,00,000 Upul Tharanga Batsman ₹50,00,000 Glenn Phillips Wicket Keeper ₹50,00,000 Denesh Ramdin Wicket Keeper ₹50,00,000 Dawlat Zadran Bowler ₹50,00,000 Rahmat Shah Zarmatai All-Rounder ₹50,00,000 Aaron Phangiso Bowler ₹50,00,000 Dwaine Pretorius All-Rounder ₹50,00,000 Niroshan Dickwella Wicket Keeper ₹50,00,000 Beuran Hendricks Bowler ₹50,00,000 Lakshan Sandakan Bowler ₹50,00,000 David Wiese All-Rounder ₹50,00,000 Kusal Janith Perera Wicket Keeper ₹50,00,000 Aravind Sreenath Bowler ₹50,00,000 Joe Burns Batsman ₹50,00,000 Asela Gunarathna All-Rounder ₹50,00,000 Dhananjaya Silva All-Rounder ₹50,00,000 Andile Phehlukwayo All-Rounder ₹50,00,000 Nicolas Pooran Wicket Keeper ₹50,00,000 Jonathan Carter All-Rounder ₹50,00,000 Rovman Powell All-Rounder ₹50,00,000 Sean Abbott Bowler ₹50,00,000 Ben Wheeler Bowler ₹50,00,000 Kesrick Williams Bowler ₹50,00,000 Irfan Pathan All-Rounder ₹50,00,000 Ashoke Dinda Bowler ₹50,00,000 Praveen Kumar Bowler ₹50,00,000 Alex Carey Wicket Keeper ₹50,00,000 Chadwick Walton Wicket Keeper ₹50,00,000 Pragyan Ojha Bowler ₹50,00,000 Jhye Richardson Bowler ₹50,00,000 Rahul Sharma Bowler ₹50,00,000 Joel Paris Bowler ₹50,00,000 Marlon Samuels All-Rounder ₹50,00,000 Andre Fletcher All-Rounder ₹50,00,000 Tamim Khan Batsman ₹50,00,000 Aiden Markram Batsman ₹50,00,000 Hilton Cartwright All-Rounder ₹50,00,000 Varun Aaron Bowler ₹50,00,000 Parvinder Awana Bowler ₹50,00,000 Dasun Shanka All-Rounder ₹50,00,000 Munaf Patel Bowler ₹50,00,000 Tom Latham Wicket Keeper ₹50,00,000 M Shahzad Mohammadi Wicket Keeper ₹50,00,000 Scott Boland Bowler ₹50,00,000 Shafiqullah Shafaq Wicket Keeper ₹50,00,000 Shannon Gabriel Bowler ₹50,00,000 Dawid Malan All-Rounder ₹50,00,000 Faiz Fazal Batsman ₹50,00,000 Keshav Maharaj Bowler ₹50,00,000 Farhaan Behardien All-Rounder ₹50,00,000 Abhinav Mukund Batsman ₹50,00,000 Venugopal Rao Batsman ₹50,00,000 Dane Paterson Bowler ₹50,00,000 Ben Hilfenhaus Bowler ₹50,00,000 Seth Rance Bowler ₹50,00,000 Fawad Ahmed Bowler ₹50,00,000 Tabrez Shamsi Bowler ₹50,00,000 Jon-Jon Trevor Smuts All-Rounder ₹50,00,000 Ashley Nurse All-Rounder ₹50,00,000 Scott Kuggeleijn All-Rounder ₹50,00,000 Dean Elgar Batsman ₹50,00,000 Robbie Frylinck All-Rounder ₹50,00,000 Wiaan Mulder All-Rounder ₹50,00,000 Neil Wagner Bowler ₹50,00,000 Shapoor Zadran Bowler ₹50,00,000 Vaughn Van Jaarsveld All-Rounder ₹50,00,000 Abhimanyu Mithun Bowler ₹50,00,000 Rayad Emrit All-Rounder ₹50,00,000 Mohammad Mahmudullah All-Rounder ₹50,00,000 Najibullah Zadran Batsman ₹50,00,000 Sheldon Cottrell Bowler ₹50,00,000 Matt Henry Bowler ₹50,00,000 Nuwan Kulasekara Bowler ₹50,00,000 Suranga Lakmal Bowler ₹50,00,000 Manpreet Gony Bowler ₹50,00,000 Isuru Udana All-Rounder ₹50,00,000 Pankaj Singh Bowler ₹50,00,000 Sudeep Tyagi Bowler ₹50,00,000 Thomas Helm Bowler ₹40,00,000 Rajat Bhatia All-Rounder ₹40,00,000 Kevon Cooper All-Rounder ₹40,00,000 Mitchell Swepson Bowler ₹40,00,000 Tom Cooper Batsman ₹40,00,000 Eklavya Dwivedi Wicket Keeper ₹40,00,000 Michael Neser All-Rounder ₹40,00,000 Iqbal Abdullah Bowler ₹30,00,000 Christiaan Jonker Batsman ₹30,00,000 Ben McDermott Wicket Keeper ₹30,00,000 Roshon Primus All-Rounder ₹30,00,000 Gurvinder Singh Bowler ₹30,00,000 Vishnu Solanki Batsman ₹30,00,000 Alex Ross Batsman ₹30,00,000 Daniel Hughes Batsman ₹30,00,000 Ishwar Chandra Pandey Bowler ₹25,00,000 Manprit Juneja Batsman ₹20,00,000 Vyshak Vijay Kumar All-Rounder ₹20,00,000 Junior Dala Bowler ₹20,00,000 Jaydev Shah All-Rounder ₹20,00,000 Karan Thakur Bowler ₹20,00,000 Mayank Siddana Batsman ₹20,00,000 Anurag Verma Bowler ₹20,00,000 Shashank Singh All-Rounder ₹20,00,000 Lizaad Williams Bowler ₹20,00,000 Ankush Bains Wicket Keeper ₹20,00,000 Tanveer Ulhaq Bowler ₹20,00,000 Kushang Patel Bowler ₹20,00,000 Armaan Jaffer Batsman ₹20,00,000 Aman Khan All-Rounder ₹20,00,000 Diwesh Pathania All-Rounder ₹20,00,000 Shamss Mulani All-Rounder ₹20,00,000 C.M. Gautam Wicket Keeper ₹20,00,000 Shelly Shaurya Bowler ₹20,00,000 A. Aswin Crist Bowler ₹20,00,000 Salman Nizar All-Rounder ₹20,00,000 Aaron Summers Bowler ₹20,00,000 Royston Dias Bowler ₹20,00,000 Dafedar Khizar Anwar All-Rounder ₹20,00,000 Kartik Tyagi Bowler ₹20,00,000 Shubham Ranjane All-Rounder ₹20,00,000 Sidhant Dobal All-Rounder ₹20,00,000 Vinod Kumar C.V. All-Rounder ₹20,00,000 Thomas Kaber All-Rounder ₹20,00,000 Tejas Singh Baroka Bowler ₹20,00,000 Akhil Arvind Herwadkar All-Rounder ₹20,00,000 Shamar Springer All-Rounder ₹20,00,000 Ashok Menaria All-Rounder ₹20,00,000 Jack Wildermuth All-Rounder ₹20,00,000 Odean Smith All-Rounder ₹20,00,000 Yogesh Nagar All-Rounder ₹20,00,000 Milind Kumar All-Rounder ₹20,00,000 Shubham Agrawal All-Rounder ₹20,00,000 Yomahesh Kumar All-Rounder ₹20,00,000 Abu Nechim Ahmed Bowler ₹20,00,000 Vivek Singh All-Rounder ₹20,00,000 Mohammed Bilal All-Rounder ₹20,00,000 Arun Chaprana All-Rounder ₹20,00,000 Rajat Paliwal All-Rounder ₹20,00,000 Abhimanyu Rana All-Rounder ₹20,00,000 Rahul Shukla Bowler ₹20,00,000 Sarang Rawat All-Rounder ₹20,00,000 Bhargav Bhatt Bowler ₹20,00,000 Fabid Farook Ahmed All-Rounder ₹20,00,000 Arjun Sharma All-Rounder ₹20,00,000 Akash Sudan All-Rounder ₹20,00,000 Shadab Jakati Bowler ₹20,00,000 Shivam Chauhan Batsman ₹20,00,000 Sandeep Bavanaka All-Rounder ₹20,00,000 Sarabjit Ladda Bowler ₹20,00,000 Karan Kaila All-Rounder ₹20,00,000 Gaurav Gambir All-Rounder ₹20,00,000 Ankit Kaushik All-Rounder ₹20,00,000 Patrick Kruger All-Rounder ₹20,00,000 Sohraab Dhaliwal All-Rounder ₹20,00,000 Aditya Sarvate All-Rounder ₹20,00,000 Amish Sidhu All-Rounder ₹20,00,000 Shadley Van Schalkwyk All-Rounder ₹20,00,000 Pravin Tambe Bowler ₹20,00,000 Vignesh Moorthy All-Rounder ₹20,00,000 Arjun Nair All-Rounder ₹20,00,000 Ankeet Bawane Batsman ₹20,00,000 Nikhil Shankar Naik Wicket Keeper ₹20,00,000 Smit Patel Wicket Keeper ₹20,00,000 Ajit Chahal Bowler ₹20,00,000 K.B Arun Karthik Wicket Keeper ₹20,00,000 Deepak Chaudhary Bowler ₹20,00,000 Pradeep Dadhe Bowler ₹20,00,000 Domnic Joseph Muthuswamy Bowler ₹20,00,000 Babasafi Pathan Bowler ₹20,00,000 Shivam Dubey All-Rounder ₹20,00,000 Hanuma Vihari All-Rounder ₹20,00,000 Puneet Datey All-Rounder ₹20,00,000 Pradeep Thippeswamy Bowler ₹20,00,000 Kuldip Yadav Bowler ₹20,00,000 Kona Srikar Bharat Wicket Keeper ₹20,00,000 Ninad Rathva All-Rounder ₹20,00,000 K.C. Cariappa Bowler ₹20,00,000 Siddhant Sharma All-Rounder ₹20,00,000 Mihir Hirwani Bowler ₹20,00,000 Mrinank Singh All-Rounder ₹20,00,000 Akshay Wakhare Bowler ₹20,00,000 Manjeetkumar Chaudhary Bowler ₹20,00,000 Mahesh Rawat Wicket Keeper ₹20,00,000 Gitansh Khera Wicket Keeper ₹20,00,000 Manan Sharma All-Rounder ₹20,00,000 Chintan Gaja All-Rounder ₹20,00,000 Utkarsh Singh All-Rounder ₹20,00,000 Amit Mishra All-Rounder ₹20,00,000 Jitesh Sharma Wicket Keeper ₹20,00,000 Jalaj Saxena All-Rounder ₹20,00,000 Lukman Iqbal Meriwala Bowler ₹20,00,000 Vishnu Vinod Wicket Keeper ₹20,00,000 Vikas Tokas Bowler ₹20,00,000 Yuvraj Chudasama Bowler ₹20,00,000 Shreekant Wagh All-Rounder ₹20,00,000 Ronit More Bowler ₹20,00,000 Sumit Ruikar All-Rounder ₹20,00,000 Veer Pratap Singh Bowler ₹20,00,000 Ashish Reddy All-Rounder ₹20,00,000 Virat Singh Batsman ₹20,00,000 Varun Khanna Bowler ₹20,00,000 Kuldeep Hooda All-Rounder ₹20,00,000 Shaurya Sanandia All-Rounder ₹20,00,000 Pawan Suyal Bowler ₹20,00,000 Vaibhav Rawal All-Rounder ₹20,00,000 Sandeep Warrier Bowler ₹20,00,000 J Suchith Bowler ₹20,00,000 Ashish Hooda Bowler ₹20,00,000 Pankaj Jaswal All-Rounder ₹20,00,000 Anustup Majumdar All-Rounder ₹20,00,000 R. Sai Kishore Bowler ₹20,00,000 Rahil S Shah Bowler ₹20,00,000 Harmeet Singh Bowler ₹20,00,000 Marcus Harris Batsman ₹20,00,000 Rassie Van der Dussen Batsman ₹20,00,000 Rajesh Bishnoi Sr Batsman ₹20,00,000 Paras Dogra Batsman ₹20,00,000 Sheldon Jackson Wicket Keeper ₹20,00,000 Swapnil Singh All-Rounder ₹20,00,000 Ishwar Chaudhary Bowler ₹20,00,000 D.B Ravi Teja Batsman ₹20,00,000 Paul Valthaty Batsman ₹20,00,000 Kedar Devdhar Wicket Keeper ₹20,00,000 Himmat Singh All-Rounder ₹20,00,000 Amandeep Khare Batsman ₹20,00,000 Writtick Chatterjee All-Rounder ₹20,00,000 Chris Green All-Rounder ₹20,00,000 Ryan Ninan All-Rounder ₹20,00,000 Rohan Prem All-Rounder ₹20,00,000 Puneed Datey All-Rounder ₹20,00,000 Parikshit Valsangkar Bowler ₹20,00,000 R. Sanjay Yadav All-Rounder ₹20,00,000 Imtiaz Ahmed All-Rounder ₹20,00,000 Atit Sheth All-Rounder ₹20,00,000 Ankit Lamba Batsman ₹20,00,000 Amit Mishra Bowler ₹20,00,000 Sarthak Ranjan Batsman ₹20,00,000 Cheepurupalli Stephen Bowler ₹20,00,000 Dinesh Salunkhe All-Rounder ₹20,00,000 Shivam Sharma All-Rounder ₹20,00,000 Priyank Panchal Batsman ₹20,00,000 Rajwinder Singh Bowler ₹20,00,000 Shubek Gill Bowler ₹20,00,000 Pratham Singh Batsman ₹20,00,000 Indrajith Baba All-Rounder ₹20,00,000 Anmolpreet Singh Batsman ₹20,00,000 Sagar Trivedi All-Rounder ₹20,00,000 Vinay Choudhary Bowler ₹20,00,000 Anuj Rawat Wicket Keeper ₹20,00,000 Amit Verma All-Rounder ₹20,00,000 Ruturaj Gaikwad Batsman ₹20,00,000 Akash Parkar All-Rounder ₹20,00,000 Shubham Singh Rohilla Batsman ₹20,00,000 Ankit Soni Bowler ₹20,00,000 Lalit Yadav Bowler ₹20,00,000 Harvik Desai Wicket Keeper ₹20,00,000 Anmol Malhotra Wicket Keeper ₹20,00,000 Dhruv Raval Wicket Keeper ₹20,00,000 Rohith Ravikumar Wicket Keeper ₹20,00,000 Mohammad Nazim Siddiqui Wicket Keeper ₹20,00,000 Chama Milind Bowler ₹20,00,000 Mayank Sidhu Wicket Keeper ₹20,00,000 Umar Nazir Mir Bowler ₹20,00,000 Sandeep Kumar Tomar Wicket Keeper ₹20,00,000 Yarra Raj Bowler ₹20,00,000 Oshane Thomas Bowler ₹20,00,000 Athisayaraj V Bowler ₹20,00,000 Akash Bhandari All-Rounder ₹20,00,000 Zeeshan Ansari Bowler ₹20,00,000 Siddharth Desai Bowler ₹20,00,000 Jiyas K Bowler ₹20,00,000 Pratyush Singh All-Rounder ₹20,00,000 Alexandar Rama Doss Bowler ₹20,00,000 Himanshu Rana Batsman ₹20,00,000 Akshath Reddy Batsman ₹20,00,000 R Samarth Batsman ₹20,00,000 Nathu Singh Bowler ₹20,00,000 Shivil Kaushik Bowler ₹20,00,000 Mohammed Asaduddin Batsman ₹20,00,000 Abhinav Manohar Batsman ₹20,00,000 Rohan Marwaha Batsman ₹20,00,000 Saurabh Kumar All-Rounder ₹20,00,000 Rajat Patidar Batsman ₹20,00,000 Praveen Dubey All-Rounder ₹20,00,000 Yash Sehrawat Batsman ₹20,00,000 Kunal Chandela All-Rounder ₹20,00,000 Aamir Gani All-Rounder ₹20,00,000 Pulkit Narang All-Rounder ₹20,00,000 Riyan Parag All-Rounder ₹20,00,000 Baltej Dhanda Bowler ₹20,00,000 Karanveer Singh All-Rounder ₹20,00,000 Armaan Jain Bowler ₹20,00,000 Sumeet Verma All-Rounder ₹20,00,000 Mukesh Kumar Singh Bowler ₹20,00,000 Arshdeep Singh Bowler ₹20,00,000 Cameron Gannon All-Rounder ₹20,00,000 Sadiq Hassan Kirmani Wicket Keeper ₹20,00,000 Ravi Chauhan Batsman ₹20,00,000 Jaskaranvir Singh Sohi Wicket Keeper ₹20,00,000 Samit Gohil Batsman ₹20,00,000 Akshay Karnewar All-Rounder ₹20,00,000 Rishi Arothe Bowler ₹20,00,000 Ramandeep Singh Batsman ₹20,00,000 Abhijeet Tomar Batsman ₹20,00,000 Jiwanjot Singh Chauhan Batsman ₹20,00,000 Abhimanyu Easwaran Batsman ₹20,00,000 Abhishek Gupta Wicket Keeper ₹20,00,000 Chirag Gandhi Batsman ₹20,00,000 Hamza Tariq Wicket Keeper ₹20,00,000 Rahul Yadav Wicket Keeper ₹20,00,000 Kyle Mayers Wicket Keeper ₹20,00,000 Govinda Poddar All-Rounder ₹20,00,000 Ravi Kiran Majeti Bowler ₹20,00,000 Ishan Porel Bowler ₹20,00,000 Rajesh Sharma All-Rounder ₹20,00,000 Aditya Thakare Bowler ₹20,00,000 Subodh Bhati Bowler ₹20,00,000 Mohan Prasath Bowler ₹20,00,000 Antony Dhas All-Rounder ₹20,00,000 Abhishek Sakuja Bowler ₹20,00,000 Javed Khan Bowler ₹20,00,000 Ashok Sandhu Bowler ₹20,00,000 Kishore Pramod Kamath All-Rounder ₹20,00,000 Tushar Deshpande Bowler ₹20,00,000 Jaskaran Singh Bowler ₹20,00,000 Prasidh Krishna Bowler ₹20,00,000 Nikhil Gangta All-Rounder ₹20,00,000 Jay Gokul Bista All-Rounder ₹20,00,000 Hiten Dalal Batsman ₹20,00,000 Sumanth Bodapati All-Rounder ₹20,00,000 Deepak Punia All-Rounder ₹20,00,000 Baba Aparajith All-Rounder ₹20,00,000 Unmukt Chand Batsman ₹20,00,000 Milind Tandon All-Rounder ₹20,00,000 Rajneesh Gurbani Bowler ₹20,00,000 Top Buys | Complete List of players sold at IPL Auction 2018 | Nepal's Sandeep Lamichhane & other Surprise buys | Big names that went unsold