BCCI announces U-19 'A' and 'B' squad for triangular series featuring Bangladesh

Mumbai, Nov 19 (IANS) The Board of Control for Cricket in India today selected India U19 'A' and India U19 'B' squads that will take part in a triangular series also featuring the Bangladesh U19 team. The tri-series is scheduled to be played in Kolkata from November 28 to December 7.
The U19 'A' squad will be captained by SK Rasheed while Aneeshwar Gautam will lead the 'B' squad.
The first match will be played between India U19 'A' and India U19 'B' on November 28, while India U19 'A' will play against Bangladesh on November 29.
Squads:
India U19 'A': SK Rasheed (C), Yash Dhull (VC), Harnoor Singh, Angkrish Raghuvanshi, Siddarth Yadav, Dinesh Bana, S Rohilla (wk), Raj Angad Bawa, Garv Sangwan, RS Hangargekar, Manav Parakh, Vivek Kumar, Amrit Raj Upadhyay, Nishant Sindhu, Aryan Dalal.
India U19 'B': Aneeshwar Gautam (C), PM Singh Rathore (VC), Md Faiz, R Vimal Kumar, Ansh Gosai, Uday Saharan, KS Tambe, Aaradhya Yadav (wk), Vasu Vats, Dhanush Gowda, Shaswat Dangwal, Aayush Singh Thakur, Shashank M, Vicky Ostwal, Shoun Roger.
--IANS
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