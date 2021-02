Complete list of players sold at IPL 2021 Player Auction in Chennai

From uncapped Arjun Tendulkar to the most expensive player ever at the IPL auction, a total of 57 cricketers including 22 overseas stars were bought at the mini-auction in Chennai.

TEAM PLAYER TYPE PRICE PAID Rajasthan Royals Christopher Morris All-Rounder ₹16,25,00,000 Royal Challengers Bangalore Kyle Jamieson All-Rounder ₹15,00,00,000 Royal Challengers Bangalore Glenn Maxwell All-Rounder ₹14,25,00,000 Punjab Kings Jhye Richardson Bowler ₹14,00,00,000 Chennai Super Kings Krishnappa Gowtham All-Rounder ₹9,25,00,000 Punjab Kings Riley Meredith Bowler ₹8,00,00,000 Chennai Super Kings Moeen Ali All-Rounder ₹7,00,00,000 Delhi Capitals Tom Curran All-Rounder ₹5,25,00,000 Punjab Kings Shahrukh Khan All-Rounder ₹5,25,00,000 Mumbai Indians Nathan Coulter-Nile Bowler ₹5,00,00,000 Royal Challengers Bangalore Dan Christian All-Rounder ₹4,80,00,000 Rajasthan Royals Shivam Dube All-Rounder ₹4,40,00,000 Punjab Kings Moises Henriques All-Rounder ₹4,20,00,000 Mumbai Indians Adam Milne Bowler ₹3,20,00,000 Kolkata Knight Riders Shakib Al Hasan All-Rounder ₹3,20,00,000 Mumbai Indians Piyush Chawla Bowler ₹2,40,00,000 Delhi Capitals Steven Smith Batsman ₹2,20,00,000 Delhi Capitals Sam Billings Wkt Keeper ₹2,00,00,000 Kolkata Knight Riders Harbhajan Singh Bowler ₹2,00,00,000 Sunrisers Hyderabad Kedar Jadhav All-Rounder ₹2,00,00,000 Sunrisers Hyderabad Mujeeb Zadran Bowler ₹1,50,00,000 Punjab Kings Dawid Malan All-Rounder ₹1,50,00,000 Rajasthan Royals Chetan Sakariya Bowler ₹1,20,00,000 Rajasthan Royals Mustafizur Rahman Bowler ₹1,00,00,000 Delhi Capitals Umesh Yadav Bowler ₹1,00,00,000 Rajasthan Royals Liam Livingstone All-Rounder ₹75,00,000 Punjab Kings Fabian Allen All-Rounder ₹75,00,000 Kolkata Knight Riders Ben Cutting All-Rounder ₹75,00,000 Kolkata Knight Riders Karun Nair Batsman ₹50,00,000 Kolkata Knight Riders Pawan Negi All-Rounder ₹50,00,000 Chennai Super Kings Cheteshwar Pujara Batsman ₹50,00,000 Mumbai Indians James Neesham All-Rounder ₹50,00,000 Punjab Kings Jalaj Saxena All-Rounder ₹30,00,000 Sunrisers Hyderabad J Suchith Bowler ₹30,00,000 Chennai Super Kings K.Bhagath Varma All-Rounder ₹20,00,000 Chennai Super Kings C Hari Nishaanth Batsman ₹20,00,000 Chennai Super Kings M. Harisankar Reddy Bowler ₹20,00,000 Punjab Kings Saurabh Kumar All-Rounder ₹20,00,000 Punjab Kings Utkarsh Singh All-Rounder ₹20,00,000 Delhi Capitals Ripal Patel All-Rounder ₹20,00,000 Delhi Capitals Vishnu Vinod Wkt Keeper ₹20,00,000 Delhi Capitals Lukman H Meriwala Bowler ₹20,00,000 Delhi Capitals M Siddharth Bowler ₹20,00,000 Kolkata Knight Riders Sheldon Jackson Wkt Keeper ₹20,00,000 Kolkata Knight Riders Vaibhav Arora Bowler ₹20,00,000 Kolkata Knight Riders Venkatesh Iyer All-Rounder ₹20,00,000 Mumbai Indians Yudhvir Charak All-Rounder ₹20,00,000 Mumbai Indians Marco Jansen All-Rounder ₹20,00,000 Mumbai Indians Arjun Tendulkar All-Rounder ₹20,00,000 Rajasthan Royals K.C Cariappa Bowler ₹20,00,000 Rajasthan Royals Kuldip Yadav Bowler ₹20,00,000 Rajasthan Royals Akash Singh Bowler ₹20,00,000 Royal Challengers Bangalore Sachin Baby Batsman ₹20,00,000 Royal Challengers Bangalore Rajat Patidar Batsman ₹20,00,000 Royal Challengers Bangalore M Azharudeen Wkt Keeper ₹20,00,000 Royal Challengers Bangalore Suyash Prabhudesai All-Rounder ₹20,00,000 Royal Challengers Bangalore Kona Srikar Bharat Wkt Keeper ₹20,00,000