Devika, Sneh to lead India 'A', 'B' teams in Quadrangular

Mumbai, Jan 10 (IANS) Opener Devika Vaidya will lead India 'A' women's team while off-spinner Sneh Rana will skipper the India 'B' side for the upcoming Quadrangular T20I series also featuring Bangladesh and Thailand.
The tournament will be held in Patna from January 16 till January 22.
Devika (22) has played nine ODIs and one T20 for India senior side while Sneh (25) has featured in seven ODIs and five T20s.
India A: Devika Vaidya - Captain (CSCS), Priya Punia (DDCA), Jincy George (KCA), Madhuri Mehta (OCA), Richa Ghosh (CAB), Sushri Dibyadarshini (OCA), Komal Zanzad (VCA), Manali Dakshini (MCA), Meghna Singh (UPCA), Nikita Chauhan (HPCA), Bharti Fulmali (VCA), R. Kalpana (wicket-keeper) (RSPB), Rashi Kanojia (UPCA), Renuka Singh (HPCA), Jasia Akhtar (PCA)
India B: Sneh Rana - Captain (RSPB), Yastika Bhatia (BCA), Nuzhat Parween (wicket-keeper) (RSPB), S. Meghana (RSPB), Tejal Hasabnis (CSCS), Vrushali Bhagat (MCA), Minnu Mani (KCA), Monica Patel (KSCA), Shrayosi Aich (CAB), Anjali Sarvani (ACA), Simran Dil Bahadhur (DDCA), Tanuja Kanwar (HPCA), Kshama Singh (RSPB), Nupur Kohale (VCA), Tanushree Sarkar (RPSB).
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