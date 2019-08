UEFA announces 2019/20 UEFA Champions League group stage draw

Nyon [Switzerland], Aug 29 (ANI): Union of European Football Associations (UEFA) on Thursday announced the 2019/20 UEFA Champions League group stage draw.



Here is a complete list:

Group A: Paris, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

Group B: Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Crvena Zvezda

Group C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

Group D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskva

Group E: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

Group F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milan, Slavia Praha

Group G: Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig

Group H: Chelsea, Ajax, Valencia, LOSC Lille. (ANI)